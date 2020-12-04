Пермь благотворительная: как сотворить чудо для детей

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В фонде «Дедморозим» обращают внимание, что некоторые письма от детей написаны рукой взрослого - воспитателя или нянечки. Это значит, что ребёнок не способен рассказать о желании сам, потому что живёт в блоке милосердия и не может ходить, сидеть, писать. В письмах от таких ребят можно увидеть ортопедические подушки, бизиборды, мягкие бортики для кроватей или средства гигиены. Главное в каждом письме - реальная потребность.
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