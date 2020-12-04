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В Перми продолжаются ночные рейды по заведениям общепита
В Перми сегодня продолжатся ночные рейды по заведениям общепита. За неделю сотрудники Роспотребнадзора провели 442 проверки. Выявили 115 нарушений, в том числе в ночное время. По итогам рейдов решением суда наложены штрафы в 1,4 млн рублей.
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