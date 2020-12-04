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В День неизвестного солдата на пермской телебашне зажгли «Свет памяти»

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В Перми, как и по всей России, накануне отметили День Неизвестного солдата. Завершился день акцией «Свет памяти». В восемь вечера на главной городской башне Перми заиграла тематическая подсветка.Во Фроловской средней школе открытый урок, посвящённый памятной дате - Дню Неизвестного солдата. Разговор с учениками преподаватель истории начал около стендов - местной Аллеи Славы. На экспозиции: трофейные медали, походная сумка и фляжка, каска немецкого солдата. В центре - фотографии и имена без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны земляков. Один из них - Пётр Холманский.
Эльвира Тарасова, учитель истории и обществознания Фроловской средней школы: "Боевые друзья Петра Васильевича отправили письмо отцу, в котором они рассказывают, как погиб солдат, о том, что они отомстят за своего друга".
Штудировали местные библиотеки, сканировали документы и фото, оформляли экспозицию ученики сельской школы сами. Виктория Виноградова, ученица 9Б класса Фроловской средней школы: "Очень много в нашем поселении людей, которые сражались за Родину. Это был очень большой опыт. Мы находили информацию, искали тексты, готовились".
Всероссийский урок «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» провели для всех старшеклассников и студентов техникумов Пермского края. Для пяти городов - дистанционно. Кроме того, ребятам доступен онлайн тест на официальном сайте Года памяти и славы. Таким, указом президента России объявлен весь 2020 год. С начала года состоялось более 180 мероприятий, цель которых связать события прошлого с настоящим, донести ценности Победы.
Арсений Сосунов, волонтёр: "Война ужасная вещь. Поэтому, чту память. Нельзя забывать. Надо, чтобы был мир во всём мире". Арсений Сосунов - один из волонтёров, которые к 10.00 утра пришли к мемориалу «Тыл - фронту», что в Кировском районе Перми. Церемонии возложения цветов к «Вечному огню» прошли во всех муниципалитетах Пермского края.
Завершился день акцией «Свет памяти». В восемь вечера на главной городской башне Перми заиграла тематическая подсветка. После окончания Великой Отечественной войны без вести пропавшими значится запредельное число советских солдат - более 4,5 миллионов. Благодаря усилиям поискового движения с 2012 по 2018 года обрести покой смогли 120 тысяч неизвестных солдат. А имена удалось вернуть почти 6 тысячам воинов. Огни памяти в современном исполнении - в честь павших без вести.


Опубликовано: 04.12.2020 в 10:12 в рубрике - Вести Пермь

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← В больницах Прикамья установлены новые аппараты ИВЛ для пациентов с коронавирусом

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