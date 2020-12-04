В больницах Прикамья установлены новые аппараты ИВЛ для пациентов с коронавирусом

В Пермский край поступила последняя часть крупной закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для жителей, проходящих лечение от коронавирусной инфекции. Всё оборудование - 461 аппарат ИВЛ - уже установлено в перепрофилированных отделениях медучреждений и помогает жителям Прикамья. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В Пермский край поступила последняя партия из привлеченного нами 461 аппарата ИВЛ для борьбы с коронавирусом. Оборудование используется в 23 медорганизациях региона, из них 12 – в Перми, остальные в территориях, где развернуты койки для лечения COVID-19. В частности, ИВЛ используются в Коми-Пермяцком округе, Краснокамске, Осе, Октябрьском округе, Березниках, Чернушке, Чайковском, Лысьве. Специально предусмотрели формирование на базе медучреждений небольшого запаса ИВЛ, чтобы при необходимости пациенты, нуждающиеся в таком оборудовании, были им своевременно обеспечены. Это позволит нам спасти больше жизней земляков». Всего в регионе 1262 ИВЛ, из них 640 задействовано в перепрофилированных под ковид отделениях. В течение ноября в этих отделениях ежесуточно использовалось 100-150 ИВЛ. Новые аппараты необходимы для лечения тяжелых пациентов и формирования резерва.Общая стоимость 461 аппарата ИВЛ составила 764,1 млн руб. Средства направлены из федерального фонда на борьбу с ковидом и регионального бюджета. Поддержки федерации удалось добиться благодаря личным переговорам губернатора Дмитрия Махонина.