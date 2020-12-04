Катание на коньках в Прикамье разрешено с соблюдением эпидтребований

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Согласно дополнениям в Указ, утвержденным решением оперштаба, в зоне катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. метров. При этом массовое катание на крытых катках не должно превышать 30 человек. Кроме того, в зоне катания недопустимо нахождение граждан, проходящих спортивную подготовку, и иных посетителей. Режим работы раздевалок устанавливается с соблюдением требования о количестве человек, находящихся в раздевалке одномоментно, которое должно быть не более 1 человека на 4 кв. м, с учетом работающего персонала.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Мы понимаем, что жители не могут всё время оставаться дома, особенно в дни грядущих новогодних каникул. Для поддержания хорошего самочувствия и укрепления здоровья всем нужна физическая активность. Катки и лыжные базы в данном случае – замечательный вид досуга, который, к тому же, организован на открытом воздухе. Но важно обеспечить их работу так, чтобы добрые намерения не привели к нежелательным последствиям».
На лыжных трассах жителям Пермского края рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. К зонам проката и переодевания на лыжных базах предъявляются такие же требования, как и для катков.
В соответствии с решением оперштаба, ограничения касаются только любительского спорта. Работа муниципальных и краевых спортивных школ, а также профессиональных клубов продолжится в обычном режиме.
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