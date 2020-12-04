Обзор интересных книг для поездки: время в пути пролетит незаметно

Собираясь в отпуск или в рабочую командировку, заранее подумайте о том, какая интересная книга составит вам компанию и поможет скоротать время. Это может быть мотивационное произведение, автор которого делится собственной методикой саморазвития. Или же художественная проза, чтение которой способно доставить эстетическое удовольствие. В нашей небольшой подборке представлены книги на любой вкус.

Современные читатели понимают, что книга – это лучший учитель, готовый поделиться уникальными разработками по самосовершенствованию. Очень многие оценили работу Келли Макгонигал «Сила воли: как развить и укрепить», текст которой представлен по ссылке https://mybook.ru/author/kelli-makgonigal/sila-voli-kak-razvit-i-ukrepit/, на сайте Майбук. Это 45-дневный курс, который рассказывает о том, как совокупностью простых действий и выработкой в себе полезных привычек каждый сможет стать воплощением железной воли. Ничего сверхъестественного, достаточно следовать советам автора.

Тем, кто хочет во время поездки укрепить навыки общения, подойдет книга Ванессы ван Эдвардс «Наука общения». Автор в простой и ненавязчивой форме учит читателей коммуникации, от которой во многом зависит возможность добиться жизненных успехов.

Умение располагать к себе собеседника, словом убеждать его поступить так, как необходимо вам, будучи уверенным, что он действует по собственному разумению – вот чему вы научитесь после прочтения. Эти полезные навыки помогут не только построить успешную карьеру, но и наладить личную жизнь.

Еще одна книга, которая поможет скоротать время в пути – сборник Стивена Кинга «Будет кровь», в котором автор предстает не только как признанный мастер «ужасного» жанра, но и как подлинный современный философ, размышляющий о ценности жизни. Четыре различных по стилистике и содержательным особенностям произведения покажут читателю, который впервые знакомится с Кингом, насколько это талантливый и многогранный автор.

Поклонники Кинга могут в пути прочитать или прослушать его роман «Мизери», который многими критиками расценивается как один из лучших в коллекции автора. Главный герой – писатель – попадает в страшную аварию, однако чудом избегает гибели. Удивительно, но спасает его Энни Уилкс, бывшая медсестра и его большая фанатка. Постепенно мужчина понимает, что Энни отнюдь не безобидна и не собирается расставаться с ним. Динамично развивающийся сюжет, дополнительная линия в виде романа о Мизери, который пишет плененный писатель, потрясающая по прорисовке ключевая героиня – вот лишь некоторые достоинства этого произведения.

Отпуск – время, которое можно посвятить самому себе, собственному саморазвитию или удовольствию. И хорошая книга непременно станет его важнейшей составляющей.