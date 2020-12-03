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В Перми для короля музыкальных инструментов меняют систему климат-контроля
Специальное оборудование доставлено из Германии, произведен монтаж первой очереди системы. Модульная конструкция включает в себя: воздушные фильтры; блок охлаждения воздуха; блок нагрева воздуха; блок рекуперации тепла; блок увлажнения воздуха; щит автоматики и пульт управления.
Новое оборудование позволит поддерживать оптимальные климатические параметры для органа, осуществлять контроль и оперативно реагировать на изменения температуры и влажности.
Орган немецкой фирмы Glatter-Gutz Orgelbau GmbH был установлен в Органном зале в 2003 году. Для содержания музыкального инструмента в исправном состоянии требуется создание особых условий климат-контроля: температура +19–21 С, относительная влажность воздуха от 40–55%.
Средства на внедрение системы климат-контроля выделило Министерство культуры Пермского края.
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