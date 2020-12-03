В МФЦ начали принимать заявления на изготовление госномеров транспортных средств
В этом году вступили в силу изменения в законодательство о регистрации транспортных средств. По-прежнему автомобильные госномера присваивает ГИБДД, но получать их в ведомстве необязательно, а заказать в специализированной организации. Срок изготовления госномеров составляет 1-2 дня после подачи заявления в МФЦ. Получить готовые номера можно лично в офисе на Спешилова,104 в Перми или доставкой курьером по месту жительства.
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