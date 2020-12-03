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Для жителей дома по улице Студенческой, 20 организована «горячая линия»
Напомним, возгорание кровли дома по адресу: улица Студенческая, 20 произошло сегодня утром. По данным МЧС, на тушении пожара работало 14 единиц техники, жители были оперативно эвакуированы.
Для жителей оборудован пункт временного размещения в гостинице «Спутник» на бульваре Гагарина, 39а, также могут быть предоставлены помещения маневренного фонда на улице Народовольческой, 42. На данный момент пунктом временного размещения в гостинице «Спутник» воспользовалось 25 человек.
В ходе обследования кровли дома выяснилось, что требуется замена утеплителя, инженерных сетей на чердаке, стояков пятого этажа. Также специалисты зафиксировали замокание поверхности стен, незначительные повреждения получили конструкции вентиляционных шахт. Первоочередная задача властей – восстановление подачи тепла и электроснабжения, сообщили в пресс-службе мэрии Перми.
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