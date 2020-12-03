В Прикамье отмечается памятная дата - День неизвестного солдата

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В Пермском крае в этот день пройдут десятки событий в честь подвигов земляков. Утро старшеклассников и студентов техникумов началось с открытого всероссийского урока «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Для пяти городов Пермского края - дистанционно.
Кроме того, ребятам доступен онлайн-тест на официальном сайте Года Памяти и славы - таким, указом президента России объявлен весь 2020 год.
Во всех муниципалитетах края прошла церемония возложения цветов к «Вечному огню». В Кировском районе Перми- у мемориала «Тыл- Фронту».
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