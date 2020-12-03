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COVID-19: бесплатными лекарствами обеспечат более 12 тысяч пациентов
Рассчитывать на безвозмездную выдачу препаратов могут пациенты, лечащиеся дома, с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или диагнозом «вирусная пневмония». Выдают лекарства врачи, которые обследуют инфицированных: медики из «ковидной» бригады, неотложной помощи, либо поликлиники по месту жительства.
В наборе- противовирусные, жаропонижающие средства, а также антибиотики. Всего в списке 15 препаратов. Самые популярные: «Азитромицин», «Гриппферон» и парацетамол.По регламенту, за один раз врач должен выдать пациенту препараты на пять дней. Если такого не было сделано, специалисты рекомендуют обратиться на Горячую линию Минздрава Пермского края по телефону 258-07-87. Линия работает с начала пандемии.
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