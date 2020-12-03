Водили хороводы: участников концерта обвинили в нарушении ограничений
На портале Ура.ру появилось видео пермского праздника, участников которого немедленно обвинили в массовом нарушении ограничений, введенных на время пандемии.
На видео концерт славянской группы "Аура мира" и ее лидера Светозара Евдокимова. Зрители танцуют и водят хороводы, на них нет масок, социальная дистанция не соблюдается.
На критику организаторы концерта отреагировали в социальных сетях. По их словам, "мероприятие частное, здесь каждый несет ответственность за свою жизнь и здоровье". Официальных комментариев пока нет.
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