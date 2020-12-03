ТОП-5 зимних фруктов

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← В декабре доноры крови будут получать на 311 рублей больше
Водили хороводы: участников концерта обвинили в нарушении ограничений →
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03.12.2020 в 13:07
03.12.2020 в 12:19
02.12.2020 в 12:13
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18.11.2020 в 10:20
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В декабре доноры крови будут получать на 311 рублей больше
Кровля и пострадавшие квартиры дома на улице Студенческой, 20 будут восстановлены
Около девяти миллиардов рублей вложат в газификацию территорий Пермского края
С 14:00 начнется обследование дома на Студенческой, где произошел пожар
Пожар на Студенческой: губернатор поручил оказать необходимую помощь жильцам
В Прикамье завершился фестиваль ГТО по самбо
В Перми на ул. Студенческой горел жилой дом
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