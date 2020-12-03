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← Кровля и пострадавшие квартиры дома на улице Студенческой, 20 будут восстановлены

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В декабре доноры крови будут получать на 311 рублей больше

Краевые власти обсудили вопрос создания запаса в банке крови на предстоящие новогодние праздничные и выходные дни.
«Вижу, что Пермская краевая служба переливания крови испытывает потребность в донорах. Впереди продолжительные праздники и, ожидаемо, вопрос станет более актуальным. Поэтому поручаю на весь декабрь, с 1 по 31 декабря, увеличить выплаты донорам крови на 311 рублей - до 1000 рублей. Это позволит создать необходимый резерв крови для оказания медицинской помощи», - поставил задачу краевому минздраву губернатор Дмитрий Махонин.
Напомним, для пополнения банка крови в декабре Пермская краевая станция переливания крови восстанавливает работу выездных бригад.
График дней донора в декабре 2020г.:
7,8,9 и 10 декабря - г.Чусовой
8 декабря – с.Березовка
11 декабря – с.Троельга
14, 15 и 16 декабря - г.Губаха
15 декабря – п.Суксун
17 декабря - г.Гремячинск
17 декабря — п.Октябрьский
21, 22, 23 и 24 декабря - г.Горнозаводск
23 декабря – г.Чернушка
25 декабря - с.Плеханово
28 декабря - с.Частые
29 декабря - п.Павловский
29 декабря - с.Орда

Опубликовано: 03.12.2020 в 12:32 в рубрике - Вести Пермь

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← Кровля и пострадавшие квартиры дома на улице Студенческой, 20 будут восстановлены

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