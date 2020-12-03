← Пожар на Студенческой: губернатор поручил оказать необходимую помощь жильцам
Около девяти миллиардов рублей вложат в газификацию территорий Пермского края →
С 14:00 начнется обследование дома на Студенческой, где произошел пожар
"Ключевая задача — обеспечить контур отопления. Сейчас дом обесточен полностью. Предварительно — квартиры от огня не пострадали. Но залиты водой три верхних этажа. Кровля сгорела полностью. Причины выясняются. В течении дня ожидается предварительное решение о состоянии дома и предстоящих восстановительных работах", - сообщил Александр Хаткевич.
Напомним, сегодня утром в доме произошло возгорание кровли. Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м., пострадавших нет. Всего в доме проживает 75 человек. Из них были эвакуированы 48 человек, остальные во время пожара находились на работе или в гостях.
Нуждающимся жильцам предоставлено временное жилье в общежитии на б. Гагарина 39, и в маневренном на ул. Народовольческой, 42
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пожар на Студенческой: губернатор поручил оказать необходимую помощь жильцам
В Прикамье завершился фестиваль ГТО по самбо
В Перми на ул. Студенческой горел жилой дом
Исполнение национальных проектов контролируют общественные наблюдатели
Лидеры России предложили проекты развития региона
Пермяков приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте
Морозно, но без осадков: синоптики сделали прогноз на декабрь
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2020
Прокуратура проведет «горячую линию» по правам инвалидов
Имя твое неизвестно, подвиг твой - бессмертен
Добавить комментарий: