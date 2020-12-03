С 14:00 начнется обследование дома на Студенческой, где произошел пожар

Жильцов дома №20 по улице Студенческая, где сегодня утром произошло возгорание кровли, в 12 часов дня пустят в квартиры, чтобы люди могли забрать вещи. Об этом заявил глава администрации Мотовилихинского района г. Перми Александр Хаткевич в интервью корреспонденту "Вести Пермь". По словам главы района, с 14 часов начнется техническое обследование дома и квартир."Ключевая задача — обеспечить контур отопления. Сейчас дом обесточен полностью. Предварительно — квартиры от огня не пострадали. Но залиты водой три верхних этажа. Кровля сгорела полностью. Причины выясняются. В течении дня ожидается предварительное решение о состоянии дома и предстоящих восстановительных работах", - сообщил Александр Хаткевич.Напомним, сегодня утром в доме произошло возгорание кровли. Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м., пострадавших нет. Всего в доме проживает 75 человек. Из них были эвакуированы 48 человек, остальные во время пожара находились на работе или в гостях.Нуждающимся жильцам предоставлено временное жилье в общежитии на б. Гагарина 39, и в маневренном на ул. Народовольческой, 42