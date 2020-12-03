Около девяти миллиардов рублей вложат в газификацию территорий Пермского края

Почти девять миллиардов рублей в ближайшие пять лет будут вложены в газификацию территорий Пермского края. Построить планируется 24 межпоселковых газопроводов длиной почти 500 километров, это на фоне уже потраченных миллиардов. В правительстве говорили об итогах и планах газификации.На связи с краевым центром - Осинский округ, более 700 домов получают возможность подключить газ. Голубое топливо для территорий - вопрос номер один на заседании регионального правительства. Можно подводить итоги и строить планы.Алексей Григорьев, глава Осинского городского округа: "Упор будет сделан на сельские населённые пункты, где уровень газификации пока ниже".Общие показатели 2020 года таковы: построено 39 газопроводов для 9 тысяч домохозяйств, сумма финансирования превысила два миллиарда рублей, из них краевых - 520 миллионов. Дмитрий Махонин поручил максимально использовать возможности по снижению стоимости и упрощению процедуры подключения. Кроме того, подчеркнул, что в крае уже действуют разные механизмы, помогающие людям сменить печь на плиту - газовую трубу доводят до стен дома, компенсации льготникам, при этом жителей надо активнее информировать об этих возможностях.Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства-министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "За 2017-2019 годы помощь получили более двух тысяч семей, на эти цели из бюджета края направлено более 82 миллионов рублей".Что касается планов - они масштабны, на ближайшие пять лет глава региона Дмитрий Махонин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации, благодаря чему возможность пользоваться газом получат жители 10,5 тысяч домовладений. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Газ - это самое дешёвое и экологичное топливо, и это улучшение благоустройства наших населённых пунктов, и понятно, что газ ждут во многих домах и поселениях".Газовики намерены вложить в край почти 9 миллиардов рублей, это в разы больше инвестиций прошлой пятилетки, построить 24 межпоселковых газопровода общей протяжённостью порядка 500 километров. Прикамье со своей стороны обязуется построить почти 400 километров внутрипоселковых коммуникаций.При этом все озвученные параметры - вариант не окончательный. Краевые власти намерены продолжать переговоры с газовиками, увеличивая количество коммуникаций.