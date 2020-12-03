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С 14:00 начнется обследование дома на Студенческой, где произошел пожар →
Пожар на Студенческой: губернатор поручил оказать необходимую помощь жильцам
Пункт временного пребывания для жителей горевшего дома развернут в школе №116 с дальнейшим размещением их в гостинице «Спутник», где организован пункт временного размещения (ПВР).
Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.
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