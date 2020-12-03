В Прикамье завершился фестиваль ГТО по самбо

В Пермском крае завершилась серия фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по самозащите без оружия (САМБО). В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией ежегодное мероприятие разделили на три локации, собрав участников в Пермь, поселке Уральский и Соликамске. Всего состязались 250 человек из 13 муниципальных образований края.Основу спортивной программы Фестиваля составили испытания (тесты) ВФСК ГТО:-Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши, мужчины IV-VI ступень)-Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки, женщины IV-VI ступень)-Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (все участники)-Поднимание туловища из положения лежа на спине 60 сек (все участники)-Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (все участники)-Самозащита без оружия (все участники)-Также в программу была включена Региональная олимпиада по самбо «Знаток самбо».Современный комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. По информации министерства спорта РФ, на 1 ноября 2020 года к выполнению нормативов комплекса по всей России приступили 8,08 млн человек. В Пермском крае к выполнению нормативов приступили более 50 тысяч человек.