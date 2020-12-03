В Перми на ул. Студенческой горел жилой дом

Мужчина угрожая предметом, похожим на нож, ограбил пермяка, после чего отрезал потерпевшему пучок волос, поранив кожу головы. Кроме того, в одном из магазинов подозреваемый похитил бутылку элитного алкоголя стоимостью свыше 10 тысяч рублей, а находясь в других торговых организациях, он прибрал к рукам мобильные телефоны и электросамокат. Оперативники полагают, что данный мужчина может быть причастен к совершению иной противоправной деятельности. В настоящее время гражданин находится под стражей. Если вы пострадали от действий этого мужчины – звоните по тел.: 8-950-455-13-09 или 02.