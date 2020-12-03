Исполнение национальных проектов контролируют общественные наблюдатели

В Перми прошел первый межрегиональный форум общественного контроля за реализацией национальных проектов. В мероприятии участвовали активные граждане, представители общественных движений, руководители комиссий общественного контроля, депутаты всех уровней. Важной частью программы стало пленарное заседание, на котором представители региональных Общественных палат в режиме видеоконференции обсудили вопросы взаимодействия властей и НКО в организации народного контроля.Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края: "Проблема с реализацией национальных проектов есть, она сегодня прослеживается. Мы узнали о новой проблеме с бумажной волокитой, с бумажным оформлением, наши исполнители на местах получат ещё больше документации, которую нужно будет перерабатывать. И мы здесь прекрасно понимаем, что общественные инспектора должны получать новые компетенции для того, чтобы они принимали участие в реализации".Опыт общественного контроля в Пермском крае охватывает семь национальных проектов из тринадцати: «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Здравоохранение» и другие. По остальным ведется подготовительная работа. Детально работа по нацпроектам была рассмотрена на дискуссионных площадках. Как отметил один из участников форума Денис Терсков, член Общественной палаты Оренбургской области, практики, наработанные в Прикамье, имеют большое значение для развития страны. Итогом форума стала резолюция об организации проведения общественного контроля, которая будет представлена главе региона Дмитрию Махонину.Игорь Шубин, депутат Государственной думы РФ: "У нас часто бывает так, что деньги выделяются, а цели не достигаются, это не секрет не для кого. Поэтому очень важно и актуально то, что сегодня здесь происходит. Я надеюсь, что это площадка будет на сегодняшний день эффективным рычажком для достижения целей и эффективной реализации нацпроектов и освоения бюджетных средств всех уровней".