Лидеры России предложили проекты развития региона

В полуфинале конкурса «Лидеры России» назвали победителей из Пермского края. Накануне они встретились с губернатором, чтобы обсудить, как дать жизнь заявленным проектам.Елена Миронова 31-я в сотне лучших управленцев страны. Но прежде всего она - врач-эндокринолог, который помогает жителям Кудымкара. На конкурс «Лидеры России» Елена представила сразу несколько проектов, в том числе направленный на улучшение отношений врача и пациента.Елена Миронова, генеральный директор, врач-эндокринолог частной медицинской клиники, финалист конкурса «Лидеры России - 2020»: "Основное, на что жалуются мои пациенты — это то, что с ними недостаточно поговорили, недостаточно внимательно отнеслись к их проблемам".Своими идеями Елена и другие финалисты смогли поделиться с губернатором Дмитрием Махониным напрямую. Часть лучших молодых управленцев Прикамья присутствовали на встрече онлайн. Полуфиналистами конкурса стали 27 человек, представляющих Пермский край.Участники прошли несколько конкурсных испытаний. Было и ещё одно, которое предложила сама жизнь - обстоятельства пандемии. Сильнейшие извлекли из этого пользу и создали проекты, которые предлагают преодолеть появившиеся сложности.Например, Елена, как руководитель частной клиники, увеличила количество телемедицинских консультаций и стала лидером в регионе.Павел Волегов, представляющий политех, предложил стратегию развития региона в научно-технической сфере. В том числе и с этим проектом в конкурсе победил.Павел Волегов, начальник управления науки ПНИПУ, победитель конкурса «Лидеры России - 2020»: "Это вызов самому себе, потому что конкурс «Лидеры России» даёт уникальную возможность пообщаться с людьми, которые действительно являются лидерами в своих областях".Василий Зорин стал суперфиналистом — проекты касались сразу нескольких сфер, но любимое направление — доступный спорт.Василий Зорин, преподаватель НИУ ВШЭ - Пермь, суперфиналист конкурса «Лидеры России — 2020»: "Я буду тиражировать и дальше свой социальный проект. Хочу популяризировать массовый спорт среди всех возрастов".Полуфиналистами и финалистами «Лидеров России» в этом году стали 7 победителей «Молодежного резерва Прикамья». Они представили проекты по развитию региона. Это наставничество в медицине, новый подход к благоустройству, развитие массового спорта и другие идеи.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермскому краю, безусловно, нужны профессионалы, талантливые, амбициозные. И мы пользуемся при принятии кадровых решений потенциалом участников конкурса «Лидеры России».Примеры уже есть: победитель конкурса 2018 года Эдуард Соснин стал и.о. министра экономического развития и инвестиций.