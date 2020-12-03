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Пермяков приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте
Также в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.
Всероссийский правовой диктант проводится четвёртый год подряд. Пермяки неизменно показывают высокий уровень знаний.
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