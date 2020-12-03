← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2020
Пермяков приглашают поучаствовать во Всероссийском правовом диктанте →
Морозно, но без осадков: синоптики сделали прогноз на декабрь
Первая неделя декабря будет морозной с температурой днём -7…-12 градусов, в ночные часы - до -18…-23, осадков не ожидается, вторая неделя — чуть теплее, с небольшими снегопадами, третья, четвёртая и пятая недели — вновь холодными и малоснежными.
При этом специалисты отмечают, что прогноз на ноябрь не оправдался: месяц ожидался не холодным, но снежным, но в реальности было на 2° холоднее и малоснежно.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.12.2020
Прокуратура проведет «горячую линию» по правам инвалидов
Имя твое неизвестно, подвиг твой - бессмертен
Личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю представили нового руководителя
Администрация Перми заключила контракт на поставку новых трамваев
Предполагаемый "поволжский маньяк" сознался в серийных убийствах пенсионерок
В следующем году в Пермском крае капитально отремонтируют почти 300 домов
В Перми проходит XV Международный фестиваль органной музыки
Лёд, огонь и электричество: "повелитель холода" готовится к новому испытанию
В Перми задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении и кражах
Добавить комментарий: