Морозно, но без осадков: синоптики сделали прогноз на декабрь

Декабрь 2020 года в Прикамье может стать одним из самых малоснежных за всю историю наблюдений. Из-за того, что почти весь месяц регион будет находиться под действием антициклона, количество осадков может составить всего лишь 40% от нормы. При этом температура воздуха будет чуть ниже нормы на 1-3 градуса.Первая неделя декабря будет морозной с температурой днём -7…-12 градусов, в ночные часы - до -18…-23, осадков не ожидается, вторая неделя — чуть теплее, с небольшими снегопадами, третья, четвёртая и пятая недели — вновь холодными и малоснежными.При этом специалисты отмечают, что прогноз на ноябрь не оправдался: месяц ожидался не холодным, но снежным, но в реальности было на 2° холоднее и малоснежно.