3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного солдата. Этот день посвящается российским и советским воинам, которые пали в боях за родину на ее территории и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными. После окончания Великой Отечественной войны пропавшими без вести значатся свыше 4,5 миллиона советских солдат. В Пермском крае в День неизвестного солдата пройдут десятки событий в честь подвигов земляков.В 10:00 волонтеры Победы возложат цветы к «Вечному огню» у мемориала «Тыл-фронту» в Кировском районе города Перми. Возложения к мемориалам и памятникам Победы пройдут во всех муниципалитетах Пермского края.Для школьников и студентов техникумов и колледжей проведут Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Урок будет посвящен памятной дате - Дню неизвестного солдата.Учащимся будет доступен онлайн-тест на официальном сайте Года памяти и славы. Учеников познакомят с работой поисковых отрядов и расскажут о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру. В школах, где организовано дистанционное обучение, уроки памяти пройдут в онлайн-формате.Завершится день акцией «Свет Памяти», в рамках которой с 20:00 до 22:00 в Перми включится подсветка главной городской телебашни.