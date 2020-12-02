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Имя твое неизвестно, подвиг твой - бессмертен
В 10:00 волонтеры Победы возложат цветы к «Вечному огню» у мемориала «Тыл-фронту» в Кировском районе города Перми. Возложения к мемориалам и памятникам Победы пройдут во всех муниципалитетах Пермского края.
Для школьников и студентов техникумов и колледжей проведут Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Урок будет посвящен памятной дате - Дню неизвестного солдата.
Учащимся будет доступен онлайн-тест на официальном сайте Года памяти и славы. Учеников познакомят с работой поисковых отрядов и расскажут о неизвестных бойцах и их подвигах по всему миру. В школах, где организовано дистанционное обучение, уроки памяти пройдут в онлайн-формате.
Завершится день акцией «Свет Памяти», в рамках которой с 20:00 до 22:00 в Перми включится подсветка главной городской телебашни.
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