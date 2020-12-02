Прокуратура проведет «горячую линию» по правам инвалидов
Граждане могут обратиться по вопросам соблюдения прав данной категории граждан на получение социальных выплат, обеспечение средствами технической реабилитации, по вопросам доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры и по иным вопросам.
Звонки принимаются в указанное время по телефону 8 (342) 217-53-36.
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