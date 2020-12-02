Личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю представили нового руководителя
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Личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю представили нового руководителя
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В Перми проходит XV Международный фестиваль органной музыки
Лёд, огонь и электричество: "повелитель холода" готовится к новому испытанию
В Перми задержан подозреваемый в дерзком разбойном нападении и кражах
Культура на колёсах: в Пермском крае возрождается традиция автоклубов
В Пермском крае стартовала декада приемов граждан
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