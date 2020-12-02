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Администрация Перми заключила контракт на поставку новых трамваев
В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В них должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.
Напомним, в конце прошлого года администрация Перми при поддержке краевых властей закупила 9 новых трамваев: 1 трёхсекционный и 8 односекционных вагонов.
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