Администрация Перми заключила контракт на поставку новых трамваев

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, контракт на поставку трамваев заключен между МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «ПК Транспортные системы». Согласно документу, производитель должен поставить в наш город 15 односекционных вагонов модели «Львёнок». По условиям контракта 6 вагонов должны быть доставлены в Пермь до конца года, остальные 9 – в 2021 году.В новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учёта пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В них должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.Напомним, в конце прошлого года администрация Перми при поддержке краевых властей закупила 9 новых трамваев: 1 трёхсекционный и 8 односекционных вагонов.