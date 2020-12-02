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Предполагаемый "поволжский маньяк" сознался в серийных убийствах пенсионерок
38-летнего Радика Тагирова задержали в Казани. Как полагает следствие, свои преступления он совершил в период с 2011 по 2013 годы в нескольких городах Приволжского федерального округа, в том числе и в Пермском крае. Фоторобот подозреваемого неоднократно публиковался в СМИ.
В результате работы оперативников установлено: злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он без проблем проходил в квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался.
Накануне официальный представитель Следственного комитета России заявил, что задержанный сознался в совершенных преступлениях.
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