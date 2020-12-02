Предполагаемый "поволжский маньяк" сознался в серийных убийствах пенсионерок

Задержан предполагаемый «поволжский маньяк», убивавший пожилых женщин, в том числе в Прикамье. Всего было совершено 32 расправы над пожилыми женщинами, из них две — в Пермском крае.38-летнего Радика Тагирова задержали в Казани. Как полагает следствие, свои преступления он совершил в период с 2011 по 2013 годы в нескольких городах Приволжского федерального округа, в том числе и в Пермском крае. Фоторобот подозреваемого неоднократно публиковался в СМИ.В результате работы оперативников установлено: злоумышленник пользовался доверчивостью своих жертв. Представляясь работником ЖКХ или социальных служб, он без проблем проходил в квартиры. Совершив убийство, похищал сбережения пенсионерок и скрывался.Накануне официальный представитель Следственного комитета России заявил, что задержанный сознался в совершенных преступлениях.