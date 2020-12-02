В следующем году в Пермском крае капитально отремонтируют почти 300 домов​

Фонд капитального ремонта Пермского края заключил договоры на ремонт 236 домов на работы в следующем году. До конца года планируется заключить соответствующие соглашения еще по 43 многоквартирным домам. В общей сложности в плане Фонда на 2021 год отремонтировать 279 домов.​Кроме ремонта объектов по плану, в договор на 2021 год перенесены все незавершенные дома. К этой категории относятся объекты, на которых не окончены сезонные работы, например, по фасадам и ремонту сетей теплоснабжения, а также дома, где подрядчики не сделали необходимый ремонт в установленный срок. Планируется, что все работы по новым договорам завершатся в третьем-четвертом квартале 2021 года, а доработки по старым – во втором-третьем.​«Фонд на постоянной основе заключает новые договоры, чтобы работы по капитальному ремонту не прекращались и проводились вовремя. Список работ и домов, в которых будет проводиться капитальный ремонт, окончательно сформируется в декабре», – рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов.Две трети всех запланированных работ будет проводиться в территориях региона. По краткосрочному плану на следующий год, ремонт должен пройти более чем в 40 муниципалитетах, например, в Березниках, Александровске, Чусовом, Чайковском, Соликамске, Губахе.​Отдельно Фонд предусматривает заключение договоров на ремонт лифтов. Аукцион на ремонт более 230 лифтов в 100 домах планируется разыграть до конца года.​