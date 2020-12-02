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В Перми проходит XV Международный фестиваль органной музыки
Фестиваль открылся выступлением петербургских музыкантов, лауреатов международных конкурсов – виртуозной органистки Марии Лобецкой и Камерного хора «Петербургские серенады». Они представили изысканную и яркую программу: от шедевров барокко до музыки наших дней.
Во второй день фестиваля будут представлены мировые музыкальные шедевры в звучании Органа, струнного квартета и вокала. На концерт приглашена органистка Римско-Католического кафедрального собора Москвы Марина Омельченко, выступающая в крупнейших соборах мира. Струнный квартет имени С.В. Рахманинова и обладательницы прекрасных голосов, лауреаты международных конкурсов - солистка «Вивальди оркестра» Светлана Полянская (сопрано) и солистка Большого театра России Евгения Сегенюк (контральто) добавят свои краски к звучанию Органа.
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