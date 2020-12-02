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Лёд, огонь и электричество: "повелитель холода" готовится к новому испытанию

Объект воздействия - собственный организм. Калининградский экстремал Олег Резанов, который называет себя "Повелителем холода", приехал в Пермь, чтобы начать готовиться к новому испытанию. Мужчина предпочитает испытывать себя на прочность, находясь в ледяной воде, закопанным в снег или вмороженным в лёд. На что он решится в этот раз?Зимние прогулки приятны, спору нет, говорит Татьяна. Но, чтобы вот так, не спеша и с голым торсом, по набережной - от увиденного становится зябко. В будний день прогуливающихся на берегу Камы немного, поэтому вид не по сезону бросается в глаза.
Татьяна: "Отлично же, я всегда завидую таким людям, вот просто белой завистью, которые могут раздеться, прыгнуть в воду, растереться, класс!"Олег Резанов, или Повелитель Холода, как он себя называет, не первый раз в Перми - путешествуя по разным городам, где похолоднее, он готовится к разным испытаниям, где речь идёт о воздействии на тело низких температур - вода, лёд, снег. При этом открыт для общения.
Испытание, к которому Олег готовился в прошлом году, в том числе и в Перми, проходило в Тюменской области в конце прошлого года.
13 часов повелитель холода провёл в деревянном саркофаге под снегом, в очень лёгком одеянии. Что касается следующего теста, который пройдёт в Якутии, он будет включать не только воздействие низких температур.
Олег Резанов, холодовой экстремал: "Я совмещу своего рода ритуал стихий, то есть меня одновременно заморозят, подожгут и пропустят миллион вольт, это будет в течение часа происходить, ну такое вот испытание, которое покажет, что мы мало знаем о человеке".
При желании человек на многое способен, что Олег и подтверждает периодически - прыжки с 4-километровой высоты в шортах и шлеме, продолжительное пребывание в проруби, скоростная езда по снежным полям. Задумки, которые приходят в голову, реализуются, а здоровье только крепче. Всегда найдутся зрители и слушатели, которые задаются вопросом, возможно ли такое повторить. Олег рассказывает, что всё индивидуально, кем-то особенным себя он не считает, пытается нащупать, где граница возможного. Огонь, лёд и электричество скоро помогут это проверить.

Опубликовано: 02.12.2020 в 12:20 в рубрике - Вести Пермь

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← Культура на колёсах: в Пермском крае возрождается традиция автоклубов

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