В Пермском крае стартовала декада приемов граждан

Дополнительная возможность решить свои проблемы появилась у жителей Пермского края. Стартовала декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия». Встречи с гражданами обещают провести во всех муниципалитетах края. С чем обращаются по партийной линии?И видно, и слышно, и неважно, что далеко друг от друга. Вера Федоровна благодаря обращению в приемную председателя партии «Единая Россия» смогла решить свой вопрос о двойной оплате за вывоз твердых коммунальных отходов.

Зоя Баксанова радеет даже не за себя за всех пенсионеров своего двора. Засиделись в пандемии, пора бы и спортом заняться.

Зоя Баксанова: "Там, где это необременительно, каким-то небольшими группами сделать, может скандинавская ходьба, обязательно нужно что-то сделать".Накануне стартовала декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии «Единая Россия». Основные мероприятия состоятся на площадке региональной общественной приемной. Параллельно встречи с жителями пройдут во всех муниципалитетах края.

Маска и соблюдение противоэпидемических норм сейчас как примета времени. Все приемы проходят в дистанционном формате, об этом гласит соответствующее объявление. Компьютер сегодня - самый простой и доступный способ достучаться до депутата.

Каждый день декады посвящен определенной теме. На вопросы жителей Прикамья ответят сенаторы, депутаты-единороссы всех уровней, министры краевого правительства. Подробный график приемной можно найти на сайте, предварительная запись по телефону обязательна. Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Традиция уже хорошая, многие люди ждут именно этой возможности обратиться к своему депутату с насущными накопившимися вопросами. И сегодня важно организовать в такое непростое время, во время эпидемии, эту процедуру".

Пожелание Зои Баксановой, к примеру, осуществилось почти сразу. Сегодня - первый день занятий в группе скандинавской ходьбы.