Расселение «аварийки»:15 территорий Прикамья выбрали участки под возведение новых домов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание по жилищной политике. Министр строительства Андрей Колмогоров отчитался о проводимой в регионе работы по формированию земельных участков под новое жилищное строительство. По его словам, уже составлен реестр участков, которые можно использовать под строительство домов для переселения граждан из аварийного фонда. В список вошли 29 участков, расположенных в 15 муниципалитетах края - в Перми, Чайковском, Краснокамске, Губахе, Соликамске, Осе, Кунгуре, Нытвенском, Кудымкарском, Чернушинском, Лысьвенском, Октябрьском, Чусовском городских округах, Александровском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе. Общая площадь 29 участков составляет превышает 205 тыс. квадратных метров.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Участки должны располагаться в территориях с развитой инфраструктурой, обязательно в шаговой доступности школы и детские сады. Это строительство позволит нам решить сразу несколько вопросов: расселение аварийки, повышение показателей по вводу жилья и поддержка местных производителей стройматериалов. У нас в крае есть все необходимое для строительства домов, нужно взаимодействовать с поставщиками, чтобы они могли ориентироваться на наши планы при планировании объемов производства».

На отобранных участках рассматривается возможность строительства как малоэтажных и среднеэтажных домов, так и многоэтажных, в зависимости от потребности муниципалитета. Так, например, в Перми сформированы пять участков, они находятся по адресам: ул. Маяковского, 54, 57, ул. Чайковского, 11, ул. Федосеева, 21, ул. Магистральная, 12. На первых двух участках могут быть построены дома высотой не более 6 этажей на 28 квартир, на остальных – десятиэтажные дома на 49 или 196 квартир.