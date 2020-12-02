Культура на колёсах: в Пермском крае возрождается традиция автоклубов

В Пермском крае возрождена традиция автоклубов. Это специально оборудованный автомобиль, буквально привозящий концерт на дом. Таких автоклубов благодаря нацпроекту «Культура» в Пермском крае в день 15-летия региона появилось сразу три. Водитель автоклуба Николай Килин с сентября намотал по краю не меньше 20 тысяч километров.

Николай Килин: "Самый длинный маршрут это у нас был Губаха, Кизел, Соликамск".

Сегодня путь лежит в деревню Фадеята, что под Краснокамском. Автоклуб абсолютно автономен. Питается от собственного генератора. Есть звук и свет.

Обычно эта сцена пустует только, когда фургон в сложенном состоянии. Артисты облюбовали её, им она нравится, здесь действительно просторно и уютно.

В Фадеятах есть свой ансамбль - «Надежда». Поют на всех местных гуляньях, которые сами же и организовывают.

И вот - концерт с доставкой на дом. Выступает коми-пермяцкий фольклорный ансамбль «Шондiбан». Коллектив, который не раз покорял европейские площадки, в день рождения Пермского края начал свой тур по деревням родного Прикамья.

Светлана Кудымова, солистка коми-пермяцкого ансамбля песни и танца «Шондiбан»: "Большая сцена - это, конечно, всегда очень волнительно. Это дает рост, это развитие, проверяешь свой профессионализм. Но, когда выходишь к народу поближе, они в пляс идут, поют, конечно же, нас это тоже очень радует".

В сентябре на этом же автоклубе «Шондыбан» объехал весь Чернушинский район. И артисты остались довольны и сценой, и аппаратурой.Краснокамские власти надеются, что автоклуб теперь в округе будет появляться регулярно.

Александр Григор, советник главы Краснокамского городского округа: "Как вы видите, деревня - она все равно живет, она живет, радуется, поют песни. Творчество в любой деревне есть".

В сентябре в Прикамье благодаря нацпроекту «Культура» появилось три таких автоклуба. При поддержке краевого Минкульта, уже на следующий день после передачи ключе начались выездные концерты. И останавливаться не планируется даже зимой.

Ансамбль «Надежда», хоть и не был заявлен в программе концерта, в долгу не остался. А друзьям, коми-пермякам, по русскому обычаю, преподнесли хлеб и соль.