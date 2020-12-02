Реконструкция эспланады продолжится и в зимний период

Реконструкция 66-го квартала эспланады в Перми продолжится и в зимний период. Подрядчик займётся бурением отверстий для устройства свайного поля, устройством фундаментов под закладные опоры наружного освещения и другими работами.

Комплексное благоустройство эспланады приурочено к грядущему юбилею города.

Подрядная организация приступила к реконструкции 66-го квартала в июле этого года. Уже выполнен демонтаж бортового камня и плитки на всей территории квартала, а также более половины земляных работ: разработаны котлованы под площадки и дорожки в сквере, террасы, завершены работы по строительству сети ливневой канализации. Продолжаются работы по устройству конструктивных слоёв дорожек и площадок с гранитным покрытием. Идёт устройство песчаного основания, футляров под сети автоматического полива и наружного освещения сквера.

После реконструкции городская эспланада будет приведена к единому стилю, здесь выделят несколько трансформируемых зон для удобства и комфорта жителей всех возрастов: обустроят игровую зону, территорию тихого отдыха. Также обновят сети наружного освещения, отремонтируют существующие и создадут новые пешеходные дорожки с использованием разных материалов мощения, установят современные малые архитектурные формы – лавочки, урны, шезлонги, навесы, а также высадят молодые деревья, кустарники и многолетние растения. Обновят и Аллею Доблести и Славы: существующие плиты будут сохранены и перенесены по краю аллеи, чтобы исключить движение пешеходов по ним.