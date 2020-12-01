«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.12.2020 в 11:35
01.12.2020 в 10:36
30.11.2020 в 16:45
23.11.2020 в 11:10
23.11.2020 в 10:40
24.11.2020 в 15:42
24.11.2020 в 10:57
21.11.2020 в 13:10
20.11.2020 в 14:55
18.11.2020 в 10:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.12.2020
Рынок канцтоваров в России и мире
Модельных библиотек в Пермском крае становится больше
Высокие технологии приходят на село
Пермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Тонкости оплаты проезда в автобусе №108
В Индустриальном районе произошла крупная коммунальная авария
Затворы не открываются, рыба погибла: что не так с реконструкцией ГТС в Кудымкаре?
В Перми вновь работает «горячая линия» по дистанционному обучению
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
В Прикамье осужден один из участников наркосиндиката
Пермь присоединилась к Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»
В Перми открылась выставка «Российский Императорский Дом. 300 лет истории»
Екатеринбург и Пермь вновь свяжет «Ласточка»
На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа в Мотовилихе
Вторая очередь спорткомплекса «Олимпия» откроет свои двери через два месяца
"Первый раз слышу!" Не все пассажиры знали об изменении автобусных маршрутов
Пермь присоединится к Общероссийскому дню приёма граждан
В новогодние планы вмешалась пандемия
В крае подвели итоги работы проекта "Покупай Пермское"
Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства от коронавируса
Пермскому краю исполнилось 15 лет
В декабре Служба крови приедет в 13 городов края
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2020
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Рынок канцтоваров в России и мире
Модельных библиотек в Пермском крае становится больше
Высокие технологии приходят на село
Пермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Тонкости оплаты проезда в автобусе №108
В Индустриальном районе произошла крупная коммунальная авария
В Перми вновь работает «горячая линия» по дистанционному обучению
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
В Прикамье осужден один из участников наркосиндиката
Пермь присоединилась к Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»
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