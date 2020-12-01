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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.12.2020 →

Рынок канцтоваров в России и мире

До начала девяностых годов канцелярия не отличалась разнообразием. До этого времени на прилавках можно было увидеть канцтовары лаконичного дизайна. Однако в начале девяностых годов прошлого столетия на рынке России сформировался совершенно новый тренд канцелярских товаров. Зарубежная продукция потеснила на прилавках привычные всем отечественные карандаши, шариковые ручки и простые тетради без надписей и рисунков. Товары стали более яркими и интересными с точки зрения дизайна, появились и совершенно новые, неизвестные ранее изделия: степлеры, прозрачные мультифоры для бумаг. Все это сделало жизнь и ярче, и значительно комфортнее.

Особенности потребительских предпочтений

За несколько десятилетий, прошедших с того момента, количество торговых марок сильно возросло и теперь исчисляется сотням. Название большинства брендов потребителю мало о чем говорят. Однако это не столь важно, так как при выборе школьных предметов и офисных принадлежностей российский покупатель ориентируется не название торговой марки, а на страну-производителя.

Специалисты в области маркетинга прогнозируют, что в ближайшее время ситуация на рынке канцтоваров изменится. По их оценке, очень скоро у клиентов появится достаточно знаний о канцелярских брендах, и именно на эту информацию покупатели будут опираться, приобретая стикеры, дыроколы, антистеплеры, корректоры, скотчи и прочие расходные материалы. Ну а пока одним из основных критериев выбора является именно географический

Географическая сегментация канцелярских товаров

Всего выделяют три основных сегмента.

  1. Сегмент товаров из Юго-восточной Азии (преимущественно Китай и Тайвань). Как правило, к продукции из этого географического региона не предъявляются слишком высоких критерии по качеству и цене.
  2. Восточноевропейские страны (Чехия, Польша, Венгрия). Канцелярские товары, изготовленные в этих странах, относятся к среднему классу. Их отличает достаточно высокое качество. В то же время цена на эту канцелярию остается сравнительно низкой. Канцтовары российских производителей также входят в этот географический сегмент.
  3. Производители из Западной Европы и Японии выпускают «элитные» канцелярские принадлежности. Это - наиболее качественная и наиболее дорогостоящая категория товаров.

Выбирая определенный регион, покупатель выбирает и определенное качество продукции. Следует сказать, что за последние десятилетия произошли существенные изменения в культуре потребления канцтоваров. С ростом покупательской способности вырос спрос на товары высокой категории, в то же время спрос на продукцию низкого качества упал. Кроме того, продолжается перетекание спроса из худшей категории в более высокую.

Где можно приобрести канцтовары

Розничная торговля канцелярскими товарами ведется в различных точках. Магазины отличаются по типам, размерам и принципам работы. Следует выделить четыре категории

  •  - Универмаг. В магазине представлено несколько специализированных секций. Как правило, универмаг предлагает офисные, подарочные или представительские товары высокого качества. Цена на изделия достаточно высокая.
  •  - Специализированные магазины. Данные торговые предприятия рассчитаны на клиентов с высоким достатком. Специализированные магазины канцелярских товаров жестко конкурируют с аналогичными им магазинами, супермаркетами и торговыми комплексами. Они борются за обеспеченного потребителя - как правило, имеющего личный автотранспорт и возможность быстро перемещаться между торговыми объектами. Результатом этой борьбы являются привлекательные цены и частые скидки на весь спектр товаров. Вопрос сокращения издержек объект решает посредством формирования собственных торговых сетей.
  •  - Супермаркеты, гипермаркеты. Это магазины самообслуживания с большими торговыми площадями. В гипер- и супермаркетах постоянно поддерживается широкий ассортимент канцелярских товаров, поэтому покупатель имеет возможность приобрести здесь практически все, что ему необходимо. Данные торговые точки привлекательны для представителей различных слоев населения, так как в магазинах этого типа торговая наценка компенсируется политикой значительных скидок.
  •  - Магазины, торгующие посредством сети Интернет. Динамично развиваются и предоставляют возможность совершать выгодные сделки и продавцу, и покупателю.

Несмотря на то, что у каждой торговой точки есть своя целевая аудитория, все они конкурируют за покупателя. Пока больше всего перспектив есть у интернет-магазина. Аналитики прогнозируют дальнейший рост популярности этого сегмента.

Статья подготовлена компанией - производителем канцтоваров Maped


Опубликовано: 01.12.2020 в 17:27 в рубрике - Вести Пермь

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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.12.2020 →

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