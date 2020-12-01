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Модельных библиотек в Пермском крае становится больше

География работающих модельных библиотек в Пермском крае расширяется - новые возможности для чтения и творческого развития получили читатели из Перми, Лысьвы, Березников и других городов края.Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "9 библиотек открыто, ещё три библиотеки откроются в рамках дополнительного отбора, который минкульт РФ провел. Т.е. Пермский край, учитывая, что мы очень удачно идём в этом направлении, нам были выделены дополнительно 20 млн на открытие ещё трёх библиотек в этом году».
На вопрос, популярны ли сегодня библиотеки, отвечает статистика: сегодня это лидеры по количеству посещений среди учреждений культуры — в год до 10 млн визитов.

Опубликовано: 01.12.2020 в 17:25 в рубрике - Вести Пермь

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