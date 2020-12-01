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Высокие технологии приходят на село
По словам Надежды Тукачевой, в новом телятнике Колхоза "Совет" работать теперь намного комфортнее. Здесь самое современное оборудование. Телятам здесь тоже лучше. Реализована технология безпривязного содержания, то есть животные могут беспрепятственно передвигаться по загону и выходить на улицу.
Надежда Тукачева, заведующая товарно-молочного комплекса СПК «Колхоз Совет»: «Телята предоставлены сами себе: захотели - вышли погуляли, захотели - попили, полежали».Здесь 260 телят, оборудовано освещение, вытяжка. В поилках с подогревом всегда теплая вода. Взамен сельхозпроизводители ждут увеличения надоев молока. Ежедневные надои молока до 17,5 тонн.
В условиях пандемии работа на сельхозпредприятии идет без перебоев. Для всех сотрудников правила обязательны ношение масок и перчаток.
Новую ферму предприятие построило за свои собственные деньги и благодаря региональной программе удалось вернуть более 5,5 миллионов рублей. Это 27% от общей стоимости проекта.
Ольга Власова, председатель СПК «Колхоз Совет»: «Благодаря вот таким возмещениям части затрат понесенных, мы можем дальше строить и развиваться. Два года подряд мы строим телятники, которые нам нужны и важны, и благодаря которым мы движемся вперед и получаем хороших телят и хорошее молоко».На возмещение части затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агро-промышленного комплекса в 2020 году в бюджете предусмотрено около миллиарда рублей.
Светлана Якина, заведующая отделом развития сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа: «Это очень важная программа, и для наших селян это здорово, что возмещение затрат идёт".
В этом году в Юсьвинском районе такую региональную помощь получили два предприятия. В колхозе села Доег тоже построили современный телятник.
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