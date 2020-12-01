Высокие технологии приходят на село. В Архангельском в работу запустили новый телятник колхоза "Совет". Ферму, оснащенную самым современным оборудованием, хозяйство строило на свои деньги, а часть трат впоследствии компенсировала казна. С самого утра начинает работу кормораздатчик, буквально несколько минут и все стадо накормлено. Ручной труд в прошлом.По словам Надежды Тукачевой, в новом телятнике Колхоза "Совет" работать теперь намного комфортнее. Здесь самое современное оборудование. Телятам здесь тоже лучше. Реализована технология безпривязного содержания, то есть животные могут беспрепятственно передвигаться по загону и выходить на улицу.Надежда Тукачева, заведующая товарно-молочного комплекса СПК «Колхоз Совет»: «Телята предоставлены сами себе: захотели - вышли погуляли, захотели - попили, полежали».Здесь 260 телят, оборудовано освещение, вытяжка. В поилках с подогревом всегда теплая вода. Взамен сельхозпроизводители ждут увеличения надоев молока. Ежедневные надои молока до 17,5 тонн.В условиях пандемии работа на сельхозпредприятии идет без перебоев. Для всех сотрудников правила обязательны ношение масок и перчаток.Новую ферму предприятие построило за свои собственные деньги и благодаря региональной программе удалось вернуть более 5,5 миллионов рублей. Это 27% от общей стоимости проекта.Ольга Власова, председатель СПК «Колхоз Совет»: «Благодаря вот таким возмещениям части затрат понесенных, мы можем дальше строить и развиваться. Два года подряд мы строим телятники, которые нам нужны и важны, и благодаря которым мы движемся вперед и получаем хороших телят и хорошее молоко».На возмещение части затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агро-промышленного комплекса в 2020 году в бюджете предусмотрено около миллиарда рублей.Светлана Якина, заведующая отделом развития сельского хозяйства администрации Юсьвинского муниципального округа: «Это очень важная программа, и для наших селян это здорово, что возмещение затрат идёт".В этом году в Юсьвинском районе такую региональную помощь получили два предприятия. В колхозе села Доег тоже построили современный телятник.