Пермяки могут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ
Чтобы сдать тест, с собой не нужны ни документы, удостоверяющие личность, ни медицинский полис. Самое главное - желание проверить свое здоровье.
Тест проходит анонимно. Перед сдачей специалист присваивает желающему «кодовый» номер и напоминает о способах передачи ВИЧ-инфекции, а затем приглашает в процедурный кабинет.
Сама процедура занимает пару минут. Для определения результата понадобится буквально одна капля крови из пальца и 15 минут ожидания. Одна полоска-все хорошо, две - надо более детально обследоваться.Для Пермского края эта акция традиционная, она посвящена Всемирному дню борьбы со СПИдом, который отмечают 1 декабря.
Кирилл Овчинников, заместитель главного врача по ОМР ГКУЗ Пермского края "Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями": "Это добровольно, анонимно, каждый человек должен для себя понимать. Человек просто приходит и говорит- я хочу сдать тест на ВИЧ».
Параллельно в эти дни с центре СПИД проходит другая акция - «Протяни руку помощи», в рамках которой здесь принимают средства ухода за детьми, передают в семьи, где есть ВИЧ-инфицированные.Пройти тестирование можно до 4 декабря в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями на Свиязева,21 - обращаться в каб. 253 с 9-00 до 16-00 часов.
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