В Индустриальном районе произошла крупная коммунальная авария
По словам местных жителей, и горячую, и холодную воду сразу в нескольких домах отключили ещё ночью. С утра проблемой стали не только сухие краны, но и сложности с передвижением — кто-то смело шагал по лужам в уже промокших ботинках, а другие предпочитали сделать крюк.
Валентина Мильчакова: "Я диспетчеру звонила — сказали, что авария случилась на соседней улице. Я там не могу пройти — там вообще речка бежит, вообще невозможно пройти. Сказали, возможно, устранят к обеду».
Как заявили в компании "Новогор-Прикамье", требуется диагностика и больше времени. Пока ищут место повреждения сетей, без воды остаются более 700 человек в домах по улицам Рязанской, Карпинского, Советской Армии и Молодогвардейской.
Когда потоки удастся остановить, водителям следует быть внимательнее — минус за окном, вероятно, превратит дороги в каток.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми вновь работает «горячая линия» по дистанционному обучению
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
В Прикамье осужден один из участников наркосиндиката
Пермь присоединилась к Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги»
В Перми открылась выставка «Российский Императорский Дом. 300 лет истории»
На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа в Мотовилихе
"Первый раз слышу!" Не все пассажиры знали об изменении автобусных маршрутов
В новогодние планы вмешалась пандемия
В крае подвели итоги работы проекта "Покупай Пермское"
Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства от коронавируса
Добавить комментарий: