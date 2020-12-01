В Индустриальном районе произошла крупная коммунальная авария

Крупная коммунальная авария произошла в Перми, бурные потоки воды бегут по улицам Индустриального района.Бурные потоки бегут от улицы Рязанской по Советской армии до проспекта Декабристов. Местами воды по колено, проехать можно только на машине.По словам местных жителей, и горячую, и холодную воду сразу в нескольких домах отключили ещё ночью. С утра проблемой стали не только сухие краны, но и сложности с передвижением — кто-то смело шагал по лужам в уже промокших ботинках, а другие предпочитали сделать крюк.Валентина Мильчакова: "Я диспетчеру звонила — сказали, что авария случилась на соседней улице. Я там не могу пройти — там вообще речка бежит, вообще невозможно пройти. Сказали, возможно, устранят к обеду».Как заявили в компании "Новогор-Прикамье", требуется диагностика и больше времени. Пока ищут место повреждения сетей, без воды остаются более 700 человек в домах по улицам Рязанской, Карпинского, Советской Армии и Молодогвардейской.Когда потоки удастся остановить, водителям следует быть внимательнее — минус за окном, вероятно, превратит дороги в каток.