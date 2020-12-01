Тонкости оплаты проезда в автобусе №108

В Перми прекратил работу городской маршрут № 42, который следовал из центра до деревни Песьянка. Ему на смену пришёл межмуниципальный - №108 от автовокзала до аэропорта Большое Савино. Заявлено, что он будет останавливаться по пути следования абсолютно на всех остановках, интервал в движении составит до 10 минут.При этом пассажиры смогут пользоваться транспортными картами и льготами — но с исключениями: только в черте города — то есть до остановки Песьянка и в обратном направлении. На отрезке до аэропорта можно будет расплатиться только пополняемыми картами (нельзя — годовыми, полугодовыми и на месяц).Также от пункта посадки и высадки будет зависеть стоимость проезда: при оплате банковской картой привычная всем скидка в 2 рубля (24 вместо 26) предоставляется только на отрезке от автовокзала до Песьянки (и обратно). За городской чертой проезд будет стоить 26 рублей как при наличном, так и безналичном расчёте.Как заявили в региональном минтрансе, сегодня транспортные карты на 108 маршруте уже принимают, однако возможны технические сбои, которые перевозчик обязан устранить к вечеру.