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В Перми вновь работает «горячая линия» по дистанционному обучению
С вопросами об организации дистанционного обучения в школах Перми можно обращаться в call-центр департамента образования по телефону: 212-70-50 с 09:00 до 18:00.
Напомним, учащиеся 5-11-х классов пермских школ перешли на дистанционное обучение с 16 ноября согласно решению Оперштаба Пермского края и соответствующего указа губернатора с целью недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Дистанционное обучение детей продлится до 13 декабря.
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