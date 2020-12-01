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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Он призван объединять усилия людей всего мира в противостоянии ВИЧ-инфекции, пандемию которой не удалось остановить до сих пор. Сегодня в России более миллиона человек живут с вирусом иммунодефицита. Каждый час эта цифра увеличивается ещё на девять человек. По данным Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Пермский край – одна из самых напряжённых территорий страны по распространению ВИЧ. За все годы в Прикамье зарегистрировано более 41 тысячи ВИЧ-инфицированных. С диагнозом «ВИЧ-инфекция» живет почти 31 тысяча жителей региона. Еженедельно выявляется порядка 40 – 50 новых случаев ВИЧ-инфекции. На учете в краевом СПИД-центре состоит более одного процента населения Пермского края. Около 10,5 тысяч зараженных умерли. По распространённости Пермский край занимает 11 место, а по заболеваемости - 5-6 место в РФ.
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