В Прикамье осужден один из участников наркосиндиката

Пермский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, являющегося участником преступного сообщества. Он признан виновным в легализации (отмывании) денежных средств, покушении на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием сети «Интернет», участии в преступном сообществе (преступной организации).Подсудимый, являлся участником преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков на территории Кировской, Свердловской, Оренбургской области, Пермского края и Удмуртской республики. В период с января 2018 г. по сентябрь 2019 г. наркодилеры посредством сети «Интернет» незаконно сбыли более 10 кг наркотических средств и психотропных веществ (амфетамин, гашиш, МДМА, кокаин, ЛСД, мефедрон и прочее). При обысках полицейскими изъято более 120 доз препаратов, приготовленных к сбыту. Доход подсудимого от незаконных финансовых операций по легализации денежных средств, полученных от продажи наркотиков, составил более 460 тыс. рублей.Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, кроме того конфискована в доход государства сумма незаконно полученного дохода 464 тыс. рублей.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в настоящее время уже 3 участника преступного сообщества осуждены к лишению свободы, еще в отношении 13 членов уголовное дело направлено в суд для рассмотрения с участием суда присяжных заседателей.