Пермь присоединилась к Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги», проходящей в рамках одноименного нацпроекта. Практические занятия разработаны для школьников с 1 по 4 класс и размещены на портале Учи.ру, для отработки матчасти предусмотрены иные способы. Какие?Юные инспекторы движения - гордость Лицея №8 и помощники районного отдела ГИБДД в деле пропаганды безопасности на дорогах.Разговор о пользе светоотражающих элементов старший лейтенант полиции Татьяна Каюмова облекла в форму увлекательного мастер-класса. Сначала изготовление бантиков, затем общее фото в темноте со вспышкой и завораживающий результат на экране. Классный час совпал со стартом всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Она проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.Практические задачи разработаны для школьников с 1 по 4 классы и размещены на портале Учи.ру. Предполагается, что решать их ребята будут дома, а тематические уроки помогают отработать матчасть. Например, так делают первоклашки школы №79 в Лёвшино. В школы, где пока нет своих автогородков, специалисты ГИБДД выезжают с передвижной лабораторией. Особенно это актуально для работы в отдалённых территориях. Благодаря краевой поддержке, азы безопасного поведения на улицах малыши постигают с помощью современного оборудования.С 2020 года на приобретение технических средств - площадки и педальных автомобилей - краевое Министерство образования ежегодно планирует выделять до 10 млн рублей. Ещё 7 млн пойдут на закупку магнитных досок, стендов, жезлов, жилетов, настольных игр.Дорога оценок не ставит. Неуд за знание ПДД, здесь - ушибы и травмы. И это ещё в лучшем случае. А итоги олимпиады «Безопасные дороги» на Учи.ру подведут после 12 декабря.