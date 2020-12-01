В Перми открылась выставка «Российский Императорский Дом. 300 лет истории»

Передвижная выставка гравюр и литографий первой половины XVIII – начала XX веков теперь представлена в Перми в историческом парке «Россия – моя история». На сравнительно небольшой площади уместились 300 лет истории Российского императорского дома - в портретах, видах резиденций, дворцах и храмах. Научный сотрудник Зоя Матвеева в каждом изображении видит исторический код, в нашем случае, связанный с династией Романовых.Зоя Матвеева, специалист музейно-выставочного отдела Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Когда мы подбирали гравюры, я пыталась показать, чтобы у нас все архитектурные здания были расположены именно с тем правителем, при котором они были заложены".Передвижная выставка гравюр и литографий первой половины XVIII – начала XX веков организована «Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом» при поддержке Министерства культуры РФ и представлена в историческом парке «Россия – моя история». На сравнительно небольшой площади разместилось 300 лет истории Российского императорского дома.На открытии присутствовали глава региона Дмитрий Махонин, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова.Анна Громова, председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Конечно, Пермь – это особое место, которое мы очень любим, потому что в свое время святые места Пермского края посещал преподобная мученица Елизавета. И голгофа всех наших 18 представителей Императорского дома Романовых связана с Пермским краем".В Прикамье регулярно ведется работа по сохранению исторического наследия региона и возрождению мест памяти представителей Императорского дома Романовых. В августе прошла благотворительная акция «Белый цветок». Сегодняшняя выставка также тесно связана с меценатством. В пандемию и вопросы поддержки волонтерства как никогда актуальны, и правительство региона уделяет им отдельное внимание. Так, на Свято-Елисаветинские форуме «Белый Ангел России» губернатор Пермского края вручил благодарственные письма тем, кто считает просветительскую и добровольческую деятельность важной составляющей своей жизни.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам есть куда стремиться, потому что те традиции, которые были заложены княгиней Елизаветой Федоровной, их надо развивать. Благотворительность делает мир чуточку добрее".Краевая столица стала финальным городом, где передвижная выставка, посвященная Императорскому дому Романовых, завершит путешествие по России.Как отметила Анна Громова, опыт наших предков, олицетворенный в экспозиции, учит бережно относиться к истории, сохранять ее во всей правде и полноте.