На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа в Мотовилихе

Мобильные бригады медиков, занимающиеся вакцинацией населения Пермского края от гриппа, на этой неделе будут работать в Мотовилихинском районе Перми. Прививочные пункты откроются:1 декабря (вторник) с 12.00-16.00 по адресу ул.Уинская,15а;3 декабря (четверг) с 12.00-16.00 по адресу ул.Крупской,42.Всего на данный момент в Пермском крае привито более 910 тыс. жителей, в том числе более 360 тыс. детей. В регион поступило более 1,37 млн доз вакцины для иммунизации населения от гриппа.Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края. Процесс вакцинации (вместе с измерением температуры) занимает не более 10 минут. Для удобства, вакцину можно сделать не имея при себе полис ОМС.