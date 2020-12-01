"Первый раз слышу!" Не все пассажиры знали об изменении автобусных маршрутов

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← В новогодние планы вмешалась пандемия
На этой неделе мобильные бригады ставят прививки от гриппа в Мотовилихе →
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01.12.2020 в 11:35
01.12.2020 в 10:36
30.11.2020 в 16:45
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18.11.2020 в 10:20
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Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства от коронавируса
В декабре Служба крови приедет в 13 городов края
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2020
Пермяки поддержали раненую лису
С 1 декабря в Перми изменятся некоторые автобусные маршруты
Роспотребнадзор провел ночные рейды по барам и ресторанам
Мамы разные нужны, мамы разные важны
В пермском центре «Мой бизнес» подвели итоги программы «Ты - предприниматель»
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