В новогодние планы вмешалась пандемия

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Андрей Хомяков, и.о. генерального директора Агентства социокультурных проектов города Перми: "Мы планируем различные фотозоны, где можно было бы поселфиться, планируем поставить какие-то малые арт-объекты, горки. Чтобы можно было бы покататься, потому что детям Новый год однозначно нужен".
А для создания настроения в декабре откроется пять новогодних маршрутов. В прошлом году они уже работали в Центре, Закамске и Мотовилихе, на этот раз к ним присоединятся Индустриальный и Свердловский районы.
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