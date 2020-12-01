В новогодние планы вмешалась пандемия

Пермь готовится к встрече Нового года, и пандемия внесла свои коррективы в праздничное украшение города. Так, центрального ледового городка на эспланаде не будет, а вот в районах новогодние локации, наоборот, «усилят». На площади перед Театром-Театром появится светодиодный фонтан, а вокруг главной елки в начале следующего года разместятся снежные и ледовые скульптуры участников традиционного конкурса «Зимний вернисаж». Праздничное оформление и ледовые объекты разместят в каждом районе Перми.Андрей Хомяков, и.о. генерального директора Агентства социокультурных проектов города Перми: "Мы планируем различные фотозоны, где можно было бы поселфиться, планируем поставить какие-то малые арт-объекты, горки. Чтобы можно было бы покататься, потому что детям Новый год однозначно нужен".А для создания настроения в декабре откроется пять новогодних маршрутов. В прошлом году они уже работали в Центре, Закамске и Мотовилихе, на этот раз к ним присоединятся Индустриальный и Свердловский районы.